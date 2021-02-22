Бородавко заявил, что Большунов готовится к чемпионату мира по индивидуальной программе

Старший тренер сборной России лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему лидер мужской национальной команды Александр Большунов не принимал участия в контрольной гонке в Оберстдорфе, которая предшествовала чемпионату мира.

«Александр Большунов уже прибыл в Оберстдорф. Он не принимал участия в воскресной контрольной тренировке, в которой выступили практически все остальные российские лыжники. Спортсмен готовится к чемпионату мира по индивидуальной программе, чтобы набрать свою оптимальную форму к гонкам. Также из моей группы в Оберстдорфе уже находятся Денис Спицов и Мария Истомина», — цитирует Бородавко ТАСС.

В сезоне-2020/21 Большунов досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира. Россиянин стал обладателем данной награды во второй раз подряд.

Ранее чешская лыжница Беранова оскорбила Большунова.