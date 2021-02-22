Вяльбе рассказала, что Непряева форсировала подготовку к ЧМ по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии Натальи Непряевой накануне старта чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

«Наташа тренируется уже с двумя палками, всё оптимистично, надеюсь, она начнёт участие в турнире с первой гонки. Она форсировала подготовку, такая обстановка, а что делать. Думаю, это её и обозлит тоже. Наташа в этом году была не на первых позициях, я понимаю, что это её тоже убивало, какие-то выводы она из этого сделала. Ну и плюс дурацкое падение с такими последствиями», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Непряева в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне сломала два пальца на руке в результате падения и была прооперирована.

Чемпионат мира стартует в Оберстдорфе 25 февраля и завершится 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.

Ранее Крамер прокомментировал падение лыжника Устюгова в контрольной гонке перед ЧМ.