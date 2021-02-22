Крамер прокомментировал падение лыжника Устюгова в контрольной гонке перед ЧМ
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«Ему пришлось досрочно закончить гонку. Он упал на спину и плечо. И на правую ногу. Это большая проблема. Выглядело плохо. Сергею Устюгову очень больно. Посмотрим, что будет дальше. Но я не думаю, что он что-то сломал. Однако это было большим потрясением для меня», — приводит слова Крамера NRK.
Устюгов после своего падения не смог завершить гонку.
Чемпионат мира стартует в Оберстдорфе 25 февраля и завершится 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.
Ранее сообщалось, что лыжников будут тестировать на коронавирус каждые два дня во время ЧМ.