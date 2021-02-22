Крамер прокомментировал падение лыжника Устюгова в контрольной гонке перед ЧМ

Короткая ссылка
Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова, прокомментировал падение своего подопечного в контрольной гонке на трассе чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.
Крамер прокомментировал падение лыжника Устюгова в контрольной гонке перед ЧМ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Ему пришлось досрочно закончить гонку. Он упал на спину и плечо. И на правую ногу. Это большая проблема. Выглядело плохо. Сергею Устюгову очень больно. Посмотрим, что будет дальше. Но я не думаю, что он что-то сломал. Однако это было большим потрясением для меня», — приводит слова Крамера NRK.

Устюгов после своего падения не смог завершить гонку.

Чемпионат мира стартует в Оберстдорфе 25 февраля и завершится 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.

Ранее сообщалось, что лыжников будут тестировать на коронавирус каждые два дня во время ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить