СМИ: Лыжников будут тестировать на коронавирус каждые два дня во время ЧМ

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Органы здравоохранения Германии распорядились увеличить количество тестов на коронавирус во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

Как сообщает Dagbladet, спортсменам, тренерам, членам команд и журналистам придётся сдавать экспресс-тесты на антитела каждые два дня до окончания первенства, в добавок к запланированному раз на шесть дней ПЦР-тестированию.

Отмечается, что введение дополнительных мер связано с желанием властей воспрепятствовать распространению мутаций коронавируса.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее были объявлены составы женской и мужской сборных России на чемпионат мира по лыжным гонками.

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