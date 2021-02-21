СМИ: Лыжников будут тестировать на коронавирус каждые два дня во время ЧМ
Как сообщает Dagbladet, спортсменам, тренерам, членам команд и журналистам придётся сдавать экспресс-тесты на антитела каждые два дня до окончания первенства, в добавок к запланированному раз на шесть дней ПЦР-тестированию.
Отмечается, что введение дополнительных мер связано с желанием властей воспрепятствовать распространению мутаций коронавируса.
Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Ранее были объявлены составы женской и мужской сборных России на чемпионат мира по лыжным гонками.