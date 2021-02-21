СМИ: Лыжников будут тестировать на коронавирус каждые два дня во время ЧМ

Органы здравоохранения Германии распорядились увеличить количество тестов на коронавирус во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

Как сообщает Dagbladet, спортсменам, тренерам, членам команд и журналистам придётся сдавать экспресс-тесты на антитела каждые два дня до окончания первенства, в добавок к запланированному раз на шесть дней ПЦР-тестированию.

Отмечается, что введение дополнительных мер связано с желанием властей воспрепятствовать распространению мутаций коронавируса.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее были объявлены составы женской и мужской сборных России на чемпионат мира по лыжным гонками.