Объявлен состав женской сборной России на ЧМ по лыжным гонкам

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Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав женской команды на чемпионат мира в немецком Оберстдорфе.
Объявлен состав женской сборной России на ЧМ по лыжным гонкам
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Как сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России, в заявку включены 12 спортсменок.

В состав женской сборной России войдут Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева.

Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее был объявлен состав мужской сборной России на ЧМ по лыжным гонкам.

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