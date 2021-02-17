Объявлен состав мужской сборной России на ЧМ по лыжным гонкам

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Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав мужской команды на чемпионат мира в немецком Оберстдорфе.
Объявлен состав мужской сборной России на ЧМ по лыжным гонкам
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России, в заявку включены 12 спортсменов.

В состав мужской сборной России войдут Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушин.

Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что тренеры скорректируют планы по подготовке российских лыжников к ЧМ после отмены этапа Кубка мира в Чехии.

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