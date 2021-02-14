Тренеры скорректируют планы по подготовке российских лыжников к ЧМ после отмены этапа КМ в Чехии
- Reuters
«Несколько спортсменов рассчитывали пробежать гонки в Чехии и повысить свою мотивацию. Этап в Нове-Место был бы для них очень хорошей репетицией перед главным стартом сезона. Теперь планы придётся корректировать, будем проводить контрольные тренировки», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Он отметил, что больших сложностей отмена чешского этапа российской сборной не принесла.
«Но ни одна тренировка не заменит официального старта», — добавил специалист.
Этап КМ в Нове-Место должен был пройти перед чемпионатом мира. Гонки в Чехии были запланированы на 20—21 февраля, а мировое первенство в немецком Оберстдорфе — с 22 февраля по 7 марта.
Ранее в FIS прокомментировали отмену норвежских этапов КМ.