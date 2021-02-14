Тренеры скорректируют планы по подготовке российских лыжников к ЧМ после отмены этапа КМ в Чехии

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал отмену этапа Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове-Место, запланированного перед чемпионатом мира.
Тренеры скорректируют планы по подготовке российских лыжников к ЧМ после отмены этапа КМ в Чехии
  • Reuters

«Несколько спортсменов рассчитывали пробежать гонки в Чехии и повысить свою мотивацию. Этап в Нове-Место был бы для них очень хорошей репетицией перед главным стартом сезона. Теперь планы придётся корректировать, будем проводить контрольные тренировки», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Он отметил, что больших сложностей отмена чешского этапа российской сборной не принесла.

«Но ни одна тренировка не заменит официального старта», — добавил специалист.

Этап КМ в Нове-Место должен был пройти перед чемпионатом мира. Гонки в Чехии были запланированы на 20—21 февраля, а мировое первенство в немецком Оберстдорфе — с 22 февраля по 7 марта.

Ранее в FIS прокомментировали отмену норвежских этапов КМ.

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