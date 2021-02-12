В FIS прокомментировали отмену норвежских этапов КМ

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере высказался по поводу отмены этапов Кубка мира по лыжным гонкам в норвежских Хольменколлене и Лиллехаммере.

«Мы переживём, что не будет марафона в Хольменколлене. В нынешнем году хорошо уже то, что мы сумели провести хоть какие-то гонки. Цель — провести что-то, имеющее смысл, чтобы как можно больше стран приняли участие. Есть ли такие возможности, нам необходимо обсудить со странами, но мы в любом случае хотим провести неофициальные беседы с тренерами и руководителями», — цитирует Миньере TV2.

Этап Кубка мира в Хольменколлене должен был пройти с 12 по 14 марта, в Лиллехаммере — с 19 по 21 марта. Оба старта были отменены из-за нового протокола безопасности, введённого в Норвегии из-за пандемии коронавируса.

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