Столкнувшаяся с Фалеевой чешка рассказала о своём падении в спринте на молодёжном ЧМ

Чешская лыжница Тереза Беранова подробно рассказала о своём падении на финише в спринте на молодёжном чемпионате мира после контакта с россиянкой Анастасией Фалеевой.

«Я весь день верила, что смогу победить. В квалификации и других гонках мне было весьма легко, как и в финале до самого финиша. Но потом моя соперница, которая переезжала на другую лыжню, задела мои лыжи. У меня не было времени воткнуть палку, поэтому мне не на что было опереться, и я упала», — цитирует Беранову Czech Ski.

Фалеева была лишена золота в спринте на молодёжном ЧМ. На финишной прямой россиянка задела лыжу Берановой, которая упала и финишировала последней. По этой причине к результату Фалеевой добавили две минуты, после чего она опустилась на последнее место.

Ранее Фалеева заявила, что неумышленно сбила чешскую лыжницу.