Лишённая золота молодёжного ЧМ Фалеева заявила, что неумышленно сбила чешскую лыжницу

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Российская лыжница Анастасия Фалеева, которая была лишена победы в спринте на молодёжном чемпионате мира, заявила, что неумышленно сбила чешку Терезу Беранову во время гонки.
Лишённая золота молодёжного ЧМ Фалеева заявила, что неумышленно сбила чешскую лыжницу
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«Я не сбивала умышленно чешку, просто пятка её лыжи задела носок моей. Такое могло случиться, когда идёт перестроение в другую лыжню, но представители FIS посчитали правильным исключить меня из тройки, а не дать мне жёлтую карточку. Это их работа, но я думаю, что можно было ограничиться предупреждением. Тем более что чешка не подавала протест», — цитирует Фалееву ТАСС.

Она отметила, что в Федерации лыжных гонок России пытались поговорить с жюри, чтобы её не лишали медали, но на решение судей ничего не повлияло. По словам Фалеевой, она извинилась перед чешской спортсменкой, а та ответила, что такие столкновения являются обычной историей.

«Теперь мне предстоит стартовать в субботней эстафете на первом этапе. Отобранная золотая медаль заставит меня выступить ещё лучше», — добавила Фалеева.

Фалеева была лишена золота в спринте на молодёжном ЧМ. На финишной прямой россиянка задела лыжу Терезы Берановой из Чехии, которая упала и финишировала последней. По этой причине к результату Фалеевой добавили две минуты, после чего она опустилась на последнее место.

Ранее сообщалось, что ФЛГР не будет подавать протест на лишение золота Фалеевой на молодёжном ЧМ.

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