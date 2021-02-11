Лишённая золота молодёжного ЧМ Фалеева заявила, что неумышленно сбила чешскую лыжницу

Российская лыжница Анастасия Фалеева, которая была лишена победы в спринте на молодёжном чемпионате мира, заявила, что неумышленно сбила чешку Терезу Беранову во время гонки.

«Я не сбивала умышленно чешку, просто пятка её лыжи задела носок моей. Такое могло случиться, когда идёт перестроение в другую лыжню, но представители FIS посчитали правильным исключить меня из тройки, а не дать мне жёлтую карточку. Это их работа, но я думаю, что можно было ограничиться предупреждением. Тем более что чешка не подавала протест», — цитирует Фалееву ТАСС.

Она отметила, что в Федерации лыжных гонок России пытались поговорить с жюри, чтобы её не лишали медали, но на решение судей ничего не повлияло. По словам Фалеевой, она извинилась перед чешской спортсменкой, а та ответила, что такие столкновения являются обычной историей.

«Теперь мне предстоит стартовать в субботней эстафете на первом этапе. Отобранная золотая медаль заставит меня выступить ещё лучше», — добавила Фалеева.

Фалеева была лишена золота в спринте на молодёжном ЧМ. На финишной прямой россиянка задела лыжу Терезы Берановой из Чехии, которая упала и финишировала последней. По этой причине к результату Фалеевой добавили две минуты, после чего она опустилась на последнее место.

Ранее сообщалось, что ФЛГР не будет подавать протест на лишение золота Фалеевой на молодёжном ЧМ.