Лишённая золота молодёжного ЧМ Фалеева заявила, что неумышленно сбила чешскую лыжницу
- ©faleeva_nastena
«Я не сбивала умышленно чешку, просто пятка её лыжи задела носок моей. Такое могло случиться, когда идёт перестроение в другую лыжню, но представители FIS посчитали правильным исключить меня из тройки, а не дать мне жёлтую карточку. Это их работа, но я думаю, что можно было ограничиться предупреждением. Тем более что чешка не подавала протест», — цитирует Фалееву ТАСС.
Она отметила, что в Федерации лыжных гонок России пытались поговорить с жюри, чтобы её не лишали медали, но на решение судей ничего не повлияло. По словам Фалеевой, она извинилась перед чешской спортсменкой, а та ответила, что такие столкновения являются обычной историей.
«Теперь мне предстоит стартовать в субботней эстафете на первом этапе. Отобранная золотая медаль заставит меня выступить ещё лучше», — добавила Фалеева.
Фалеева была лишена золота в спринте на молодёжном ЧМ. На финишной прямой россиянка задела лыжу Терезы Берановой из Чехии, которая упала и финишировала последней. По этой причине к результату Фалеевой добавили две минуты, после чего она опустилась на последнее место.
Ранее сообщалось, что ФЛГР не будет подавать протест на лишение золота Фалеевой на молодёжном ЧМ.