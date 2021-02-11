ФЛГР не будет подавать протест на лишение золота Фалеевой на молодёжном ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что протест по поводу лишения золотой медали Анастасии Фалеевой в спринте на молодёжном чемпионате мира подаваться не будет.

«Мы не будем подавать протест. На что мы должны подавать протест? На то, что наша нарушила правила? Я убеждена, что Фалеева реально сбила чешку», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Фалеева была лишена золота в спринте на молодёжном ЧМ. На финишной прямой россиянка задела лыжу Терезы Берановой из Чехии, которая упала и финишировала последней. По этой причине к результату Фалеевой добавили две минуты, после чего она опустилась на последнее место.

Ранее шведская лыжница Луизе Линдстрём отреагировала на падение Берановой после контакта с Фалеевой.