Шведская лыжница о чешке, которая упала после контакта с Фалеевой: поделом ей

Шведская лыжница Луизе Линдстрём отреагировала на падение чешки Терезы Берановой после контакта с россиянкой Анастасией Фалеевой в спринте на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти.

«Я очень недовольна тем, что сделала чешка на последнем холме. Я заметила её справа от себя, и она выехала прямо передо мной. У меня не было времени думать, но я не хотела сдаваться. Она испортила мне весь день. Поделом ей», — приводит слова Линдстрём SVT.

Незадолго до финиша Беранова подрезала Линдстрём, из-за чего шведка запнулась и потеряла несколько секунд. Тем не менее она всё равно завоевала бронзу из-за дисквалификации Фалеевой.

Ранее сообщалось, что Фалеева была лишена золота в спринте на молодёжном ЧМ. На финишной прямой россиянка задела лыжу Терезы Берановой из Чехии, которая упала и финишировала последней. По этой причине к результату Фалеевой добавили две минуты, после чего она опустилась на последнее место.