Лыжник Устюгов не получил серьёзных травм при падении в контрольной гонке перед ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев сообщил, что Сергей Устюгов не получил серьёзных травм в результате падения во время контрольной гонки перед стартом чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

«Он немного ушиб плечо и ногу. Ничего страшного нет, можно сказать, что всё обошлось. Сегодня он уже выйдет на обычную тренировку. У каждого лыжника есть свой план подготовки к гонкам, Устюгов готовится к участию в классическом спринте, который запланирован на 25 февраля», — приводит слова Турышева ТАСС.

Устюгов после своего падения на одном из спусков не смог завершить гонку.

Чемпионат мира стартует в Оберстдорфе 25 февраля и завершится 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.

Ранее сообщалось, что Крамер прокомментировал падение Устюгова в контрольной гонке перед ЧМ.