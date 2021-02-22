Лыжник Устюгов не получил серьёзных травм при падении в контрольной гонке перед ЧМ
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«Он немного ушиб плечо и ногу. Ничего страшного нет, можно сказать, что всё обошлось. Сегодня он уже выйдет на обычную тренировку. У каждого лыжника есть свой план подготовки к гонкам, Устюгов готовится к участию в классическом спринте, который запланирован на 25 февраля», — приводит слова Турышева ТАСС.
Устюгов после своего падения на одном из спусков не смог завершить гонку.
Чемпионат мира стартует в Оберстдорфе 25 февраля и завершится 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.
Ранее сообщалось, что Крамер прокомментировал падение Устюгова в контрольной гонке перед ЧМ.