Лыжник Устюгов не получил серьёзных травм при падении в контрольной гонке перед ЧМ

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев сообщил, что Сергей Устюгов не получил серьёзных травм в результате падения во время контрольной гонки перед стартом чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.
Лыжник Устюгов не получил серьёзных травм при падении в контрольной гонке перед ЧМ
  • globallookpress.com

«Он немного ушиб плечо и ногу. Ничего страшного нет, можно сказать, что всё обошлось. Сегодня он уже выйдет на обычную тренировку. У каждого лыжника есть свой план подготовки к гонкам, Устюгов готовится к участию в классическом спринте, который запланирован на 25 февраля», — приводит слова Турышева ТАСС.

Устюгов после своего падения на одном из спусков не смог завершить гонку.

Чемпионат мира стартует в Оберстдорфе 25 февраля и завершится 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.

Ранее сообщалось, что Крамер прокомментировал падение Устюгова в контрольной гонке перед ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить