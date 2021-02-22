«Я не испытываю личной неприязни к россиянам»: чешская лыжница Беранова объяснила оскорбления в адрес Большунова

Лыжница Тереза Беранова прокомментировала своё высказывание об Александре Большунове. Ранее его действия на этапе Кубка мира в Лахти она назвала «поведением обезьяны», а российских спортсменов — «пустоголовыми». По словам Берановой, неоднозначные слова относились исключительно к эпизоду во время эстафеты, так как, по её мнению, спортсмен повёл себя непрофессионально. Позднее чешская лыжница извинилась за критику российской команды в личной переписке с аналитиком сборной РФ Анатолием Волковым.

Чешской лыжнице Терезе Берановой пришлось объяснять свои слова об Александре Большунове. Она резко осудила его после конфликта с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Спортсменка пояснила, что имела в виду исключительно эпизод, в котором россиянин, по её мнению, повёл себя непрофессионально.

«Возможно, позже Большунов понял, что действовал неправильно. Но даже в этом случае я не могу понять его поведения. Мне довелось оказаться в похожей ситуации на чемпионате мира по лыжным гонкам до 23 лет, но я никогда бы не подумала так агрессивно повести себя по отношению к сопернице. Александр гораздо опытнее, он принадлежит к числу лучших лыжников мира, и мы должны равняться на них. Вот почему я думаю, что он, будучи профессионалом, не должен давать волю своим эмоциям», — цитирует Беранову ТАСС со ссылкой на Ассоциацию лыжных видов спорта Чехии.

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Инцидент произошёл в конце января во время эстафеты. На финишной прямой Мяки намеренно не пропускал Большунова, чем вывел того из себя. Сначала россиянин отмахнулся от финского лыжника палкой, а после окончания гонки и вовсе толкнул оппонента. Сборная России была дисквалифицирована, а двукратному чемпиону мира пришлось принести извинения.

Несмотря на это, он подвергся резкой критике со стороны коллег, среди которых была и Беранова. В интервью чешским СМИ она не только назвала действия Большунова «поведением обезьяны», но и нелестно отозвалась о российских лыжниках и спортсменах в целом, назвав их пустоголовыми. По её словам, во время соревнований спортсмены из России никогда не здороваются и даже не улыбаются в ответ.

В национальной команде не стали реагировать на высказывания Берановой. Однако её слова задели болельщиков, которые стали писать ей в Instagram гневные сообщения, добавляя к ним эмоджи в виде обезьяны. Шквал критики был настолько велик, что спортсменке пришлось закрыть комментарии.

При этом в личной переписке к Берановой обратился аналитик российской команды Анатолий Волков. Он объяснил спортсменке, что многим любителям лыжного спорта её слова показались чересчур резкими, чем и можно объяснить их действия в социальных сетях.

«Я до неё попытался донести, что мы, русские люди, не такие дикие, как им там всем в Европе кажется… А также попытался объяснить, почему она получила столько хейта от российских болельщиков… В конце концов до неё, похоже, что-то дошло и она извинилась. Я думаю, спортсменка выдала данное интервью на эмоциях, хорошенько не подумав, что говорит. И теперь она испытывает неловкость и раскаяние», — прокомментировал переписку Волков.

Сама чешка подчеркнула, что не хотела никого оскорбить, включая Большунова.

«Мне задали вопрос касательно эстафеты в Лахти, и я на него ответила. Возможно, ответ был не слишком тактичным, но искренним. Я не испытываю личной неприязни к россиянам, это просто была реакция на ситуацию. Я никого из них не знаю лично, даже ведущих спортсменов, но я бы не посмела назвать другого человека глупым. Прошу прощения, если вас это оскорбило, но я вовсе не имела в виду ничего плохого», — написала Беранова Волкову.

Имя чешки стало широко известно болельщикам после инцидента на февральском молодёжном чемпионате мира в Вуокатти. Тереза боролась за первое место с Анастасией Фалеевой. На финишной прямой россиянка задела лыжу соперницы, та упала и заняла последнее место.

Фалеева была признана виновной и лишена золотой медали. Она попросила прощения у соперницы, хотя и отметила, что наказание могло быть менее суровым. В свою очередь, чешка приняла извинения, выразив уверенность, что столкновение произошло случайно. И хотя ситуация завершилась миром, некоторые запомнили Беранову как спортсменку, из-за которой отечественная лыжница лишилась первого места.

После этих двух эпизодов её начали сравнивать с соотечественницей — известной биатлонисткой Габриэлой Коукаловой, которая также неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес россиян. В частности, она активно выступала за более суровое наказание после допинговых скандалов и заявляла, что не доверяет даже чистым спортсменам из России.

При этом с окончанием карьеры Коукаловой потепление в отношениях чехов и россиян не наступило. На завершившемся чемпионате мира в Поклюке Ирина Казакевич пожаловалась на высокомерное отношение соперников, которые, по её словам, при приветствии «воротят нос».

В Федерации биатлона Чехии опровергли слова Казакевич, а её коллега по сборной Светлана Миронова отметила, что далеко не все ведут себя подобным образом.

«Я не могу сказать, что мы близко общаемся, но Маркета Давидова всегда здоровается. Я не вижу какого-то неуважения — все здороваются и общаются, никаких проблем нет. Я такого не замечала. Но мы все разные: кто хочет общаться, тот общается, кто не хочет, тот не общается», — приводит слова Мироновой ТАСС.