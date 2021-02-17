Казакевич об отношениях с соперниками: норвежцы очень позитивные

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала об отношениях с соперниками из других команд.
Казакевич об отношениях с соперниками: норвежцы очень позитивные
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Норвежцы, что бы ни говорили про их провокационные интервью, очень позитивные, всегда поздороваются. Сборная Чехии… С кем-то здороваешься — воротят нос. Но это уже их проблемы, не наши», — рассказала Казакевич в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России.

Напомним, что Ирина Казакевич показала лучший результат среди биатлонисток сборной России в спринтерской гонке на ЧМ в словенской Поклюке, заняв 19-е место.

Ранее Казакевич заявила, что её нельзя называть лидером женской сборной России по биатлону.

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