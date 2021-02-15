Казакевич заявила, что её нельзя называть лидером женской сборной России по биатлону

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Российская биатлонистка Ирина Казакечич заявила, что не считает себя лидером национальной команды.

«Меня нельзя назвать лидером сборной. Лидер на данный момент — Светлана Миронова, хоть у неё и не сложились первые две гонки. Я просто новичок. Очень рада, что мне дали возможность выступить на чемпионате мира. Ещё пару лет назад я могла только мечтать об этом», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Она также поблагодарила тренерский штаб за возможность попробовать свои силы на таком уровне, а также призналась, что в пасьюте нервничала во время стрельбы на последней стойке.

«На самом деле была спокойна, но последние два выстрела, конечно, не доработала. Очень обидно за себя, что не справилась с последним кружком», — добавила Казакевич.

Казакевич показала лучший результат среди россиянок в гонке преследования на мировом первенстве. Она заняла 23-е место.

Ранее экс-глава СБР высказался о проблемах сборной России со составом на женскую эстафету.

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