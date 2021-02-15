Казакевич заявила, что её нельзя называть лидером женской сборной России по биатлону

Российская биатлонистка Ирина Казакечич заявила, что не считает себя лидером национальной команды.

«Меня нельзя назвать лидером сборной. Лидер на данный момент — Светлана Миронова, хоть у неё и не сложились первые две гонки. Я просто новичок. Очень рада, что мне дали возможность выступить на чемпионате мира. Ещё пару лет назад я могла только мечтать об этом», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Она также поблагодарила тренерский штаб за возможность попробовать свои силы на таком уровне, а также призналась, что в пасьюте нервничала во время стрельбы на последней стойке.

«На самом деле была спокойна, но последние два выстрела, конечно, не доработала. Очень обидно за себя, что не справилась с последним кружком», — добавила Казакевич.

Казакевич показала лучший результат среди россиянок в гонке преследования на мировом первенстве. Она заняла 23-е место.

Ранее экс-глава СБР высказался о проблемах сборной России со составом на женскую эстафету.