Экс-глава СБР высказался о проблемах сборной России со составом на женскую эстафету

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением по поводу выбора состава национальной команды на женскую эстафету на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.

«Если бы по расписанию женская эстафета была завтра, то я бы вообще не выбирал состав. Почему? Выбирать не из кого. Кайшева на финишный круг… Надо проверить, как Куклина и Акимова себя чувствуют… Как сейчас можно выбрать? Очень сложно. Мы даже можем не добежать до финиша, потому что нас заранее на круг обгонят», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Россияне на мировом первенстве пока не завоевали ни одной медали. Эстафета среди женских команд состоится на соревнованиях 20 февраля.

Ранее Драчёв признался, что ему непонятно, как реанимировать сборную России по биатлону после неудачных выступлений на чемпионате мира.