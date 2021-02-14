Драчёв: непонятно, как реанимировать сборную России по биатлону
«Мы вообще достаточно блёкло выглядим: сегодня наши девушки финишировали далеко за двадцаткой лучших, да ещё и с огромным проигрышем. Даже непонятно, какими методами и чем реанимировать команду. Но будем ждать, ведь чемпионат мира длинный. Впереди целая неделя, где возможны всякие изменения. Надеемся и верим», — цитирует Драчёва «Чемпионат».
Россияне на мировом первенстве пока не завоевали ни одной медали.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Польховский отреагировал на критику национальной команды.