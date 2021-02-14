Польховский ответил на критику сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский отреагировал на критику национальной команды за выступление на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.

«Скажу, что мы идём своим путём и ряд команд идёт этим направлением вместе с нами. Думаю, что эти люди, которые много говорят, не знают, где команды проводят тренировки. Спасибо за такое пристальное внимание, за нами следят, а это хорошо. Значит, команда кого-то интересует», — цитирует специалиста РИА Новости.

Он также отметил, что многие команды готовились к соревнованиям на высоте и нет проблем в том, что российская сборная готовилась аналогичным образом.

«Сейчас все настроены на работу, понятно, что переживают тренеры, переживают спортсмены. Ну, разберёмся. Здесь комплексная причина, которую необходимо посмотреть», — сказал Польховский.

Кроме того, тренер подчеркнул, что у россиян была возможность в течение 16 дней тренироваться на трассе мирового первенства.

«Говорят, что можно было поселиться в городе Блед: он внизу, а подниматься на тренировки нужно наверх. А между прочим, это 93 поворота по серпантину, более 20 км в дороге каждый день. И почему-то об этом никто не говорит, одни тренеры — болваны, да? Где тогда эти умные?» — добавил наставник.

Российские биатлонисты на мировом первенстве в Поклюке не завоевали пока ни одной медали.

Ранее Губерниев выразил мнение, что к чемпионату мира по биатлону готовы только Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич.