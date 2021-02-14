Губерниев: к чемпионату мира по биатлону готовы только Латыпов и Казакевич

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу выступления сборной России по биатлону на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.

По его мнению, сборная России не готова к мировому первенству, он ожидал другого от национальной команды.

«Казакевич надо ставить на индивидуалку, чтобы она хоть в масс-старт попробовала пробраться. К чемпионату мира готовы только Латыпов и Казакевич, которая еле-еле в состав попала. Остальные не готовы. И Логинов, несмотря на хороший ход, по-прежнему лихорадит в стрельбе», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Эдуард Латыпов в мужской гонке преследования стал седьмым, а Александр Логинов финишировал 16-м. Ирина Казакевич заняла 23-е место в женском пасьюте.

Ранее Дмитрий Васильев раскритиковал Евгению Павлову после гонки преследования на ЧМ по биатлону.