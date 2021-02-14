Губерниев: к чемпионату мира по биатлону готовы только Латыпов и Казакевич

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу выступления сборной России по биатлону на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.
Губерниев: к чемпионату мира по биатлону готовы только Латыпов и Казакевич
  • © Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber/Global Look Press

По его мнению, сборная России не готова к мировому первенству, он ожидал другого от национальной команды. 

«Казакевич надо ставить на индивидуалку, чтобы она хоть в масс-старт попробовала пробраться. К чемпионату мира готовы только Латыпов и Казакевич, которая еле-еле в состав попала. Остальные не готовы. И Логинов, несмотря на хороший ход, по-прежнему лихорадит в стрельбе», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Эдуард Латыпов в мужской гонке преследования стал седьмым, а Александр Логинов финишировал 16-м. Ирина Казакевич заняла 23-е место в женском пасьюте. 

Ранее Дмитрий Васильев раскритиковал Евгению Павлову после гонки преследования на ЧМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить