Васильев раскритиковал Павлову после гонки преследования на ЧМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев обвинил в непрофессионализме российскую биатлонистку Евгению Павлову после гонки преследования на чемпионате мира в Поклюке.

«Когда нет хода, нет и стрельбы. Они бегут из последних сил, из глаз — искры, как они на рубеже будут себя показывать? Но ситуация с Павловой… Девочке надо что-то делать с головой! Как можно в идеальных условиях на первом же рубеже три промаха допускать? Как она пристреливалась? Такое себе позволяют только дети, начинающие биатлонисты, и то не все. А она а-ля звезда. И вот эта «а-ля звезда» — сразу три промаха. Это полный непрофессионализм!» — цитирует Васильева «Чемпионат».

По его мнению, нельзя относиться к своему делу подобным образом. Кроме того, он отметил, что от остальных членов национальной команды также нечего ожидать на мировом первенстве. По его словам, он надеется на эстафету, так как считает сбалансированными мужскую и женскую российские команды.

«Что касается итогов первой половины чемпионата мира, то очень хотелось чуда, но пока оно не свершилось. На протяжении всего сезона стабильности и результата не было, вот мы и рассчитывали только на чудо. Но унывать не будем, надо надеяться на наших спортсменов и желать им удачи», — сказал Васильев.

Павлова в гонке преследования на чемпионате мира допустила три промаха и заняла 40-е место.

Ранее Александр Тихонов выразил мнение, что Бабикову нужно дать отдохнуть до мужской эстафеты на ЧМ по биатлону.