Тихонов считает, что Бабикову нужно дать отдохнуть до мужской эстафеты на ЧМ по биатлону

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался по поводу возможного участия Антона Бабикова в мужской эстафете на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.

«Бабикова брали исключительно на эстафету. Зачем они его мучают, зачем он стартует, тратит силы? Сколько можно его проверять? Нужно Бабикову дать отдохнуть до самой эстафеты, чтоб вообще не вставал на лыжи и не брал в руки винтовку. Пусть наши тренеры думают», — цитирует Тихонова «Советский спорт».

По мнению эксперта, Бабикова необходимо ставить на первый этап в эстафете, а Матвея Елисеева — на второй.

«Эстафета только 20 февраля, если Бабикову дадут отдохнуть три дня, он восстановится», — добавил Тихонов.

В гонке преследования на мировом первенстве Бабиков занял 56-е место. Мужская эстафета состоится 20 февраля.

Ранее Тихонов объяснил, в чём заключается проблема Александра Логинова на ЧМ по биатлону.