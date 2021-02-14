Тихонов объяснил, в чём заключается проблема Логинова на ЧМ по биатлону

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу неудачных выступлений российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.

«Чемпионат мира ещё не закончился, Саша сейчас вроде бы на ноге. Проблема в том, что Саша ушёл в себя, ни с кем не разговаривает. А нужно, наоборот, с улыбкой встречать трудности и всякие проблемы и справляться с ними. В прошлом году Саша справлялся с трудностями, и сейчас нужно делать так же. Стрельба? Да, это проблема. Ошибки были допущены при подготовке», — цитирует Тихонова «Советский спорт».

В гонке преследования на 12,5 км на мировом первенстве Логинов занял 16-е место, допустив четыре промаха.

Ранее сообщалось, что Михаил Шашилов взял на себя вину за слабые результаты российских биатлонисток на ЧМ.