Тихонов объяснил, в чём заключается проблема Логинова на ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу неудачных выступлений российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.
Тихонов объяснил, в чём заключается проблема Логинова на ЧМ по биатлону
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Чемпионат мира ещё не закончился, Саша сейчас вроде бы на ноге. Проблема в том, что Саша ушёл в себя, ни с кем не разговаривает. А нужно, наоборот, с улыбкой встречать трудности и всякие проблемы и справляться с ними. В прошлом году Саша справлялся с трудностями, и сейчас нужно делать так же. Стрельба? Да, это проблема. Ошибки были допущены при подготовке», — цитирует Тихонова «Советский спорт».

В гонке преследования на 12,5 км на мировом первенстве Логинов занял 16-е место, допустив четыре промаха.

Ранее сообщалось, что Михаил Шашилов взял на себя вину за слабые результаты российских биатлонисток на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить