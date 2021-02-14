Шашилов взял на себя вину за слабые результаты российских биатлонисток на ЧМ
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«Постараемся исправить ситуацию. Надо просто разговаривать с людьми, спортсмены же люди, вы говорите, что от разговоров быстрее не побежишь», — цитирует специалиста ТАСС.
По его словам, на тренировках у спортсменок всё получается, а также он подчеркнул, что не отрицает вину тренерского штаба в результатах россиянок.
«Где-то мы ошиблись, где-то спортсмены недооценили себя, но доля вины на нас большая. Конечно, я ожидал, что будет лучше. Большая вина на мне, больше ничего не могу сказать», — добавил Шашилов.
В гонке преследования россиянки финишировали вне топ-20, а лучше стала Ирина Казакевич, которая заняла 23 место.
Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф стала чемпионкой мира по биатлону в пасьюте.