Экхофф стала чемпионкой мира по биатлону в пасьюте, россиянки — вне топ-20
- Reuters
Экхофф преодолела дистанцию за 30 минут 38,1 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.
Второе место с одним промахом заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер. Тройку призёров замкнула француженка Анаис Шевалье, допустившая два промаха.
Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 23-е место. Она допустила три промаха и уступила победительнице 2 минуты 45,7 секунды.
Ульяна Кайшева с тремя промахами финишировала 29-й, а Евгения Павлова (также с тремя промахами) — 40-й.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.