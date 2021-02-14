Экхофф стала чемпионкой мира по биатлону в пасьюте, россиянки — вне топ-20

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Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Экхофф стала чемпионкой мира по биатлону в пасьюте, россиянки — вне топ-20
  • Reuters

Экхофф преодолела дистанцию за 30 минут 38,1 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место с одним промахом заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер. Тройку призёров замкнула француженка Анаис Шевалье, допустившая два промаха.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 23-е место. Она допустила три промаха и уступила победительнице 2 минуты 45,7 секунды.

Ульяна Кайшева с тремя промахами финишировала 29-й, а Евгения Павлова (также с тремя промахами) — 40-й.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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