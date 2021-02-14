Прогресс без медалей: Латыпов поднялся на седьмое место в гонке преследования на ЧМ в Поклюке
- Эдуард Латыпов
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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14 февраля 2021
На этом мы заканчиваем репортаж о мужской гонке, но впереди ещё розыгрыш медалей среди женщин. Они вступят в борьбу в 17:30 мск, а мы возобновим текстовую онлайн-трансляцию за полчаса до старта. Не пропустите!
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Если рассматривать результаты сегодняшней гонки без стартовых отставаний, то Латыпов занял девятое место, а Логинов стал 11-м. В целом неплохо, учитывая промахи обоих спортсменов.
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Бабиков финишировал 56-м, едва избежав участи стать круговым. Основной снайпер российской сборной сегодня допустил шесть промахов. Похоже, теперь его участие в эстафете может оказаться под вопросом, тем более что и ходом Антон стал только 56-м.
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Небольшого прогресса добился и Елисеев — с 19-го места он поднялся на 17-е.
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Логинов стал 16-м, отыграв десять мест. Он показал пятую скорость на дистанции — это весьма обнадёживает перед следующими стартами. Жаль, что из-за четырёх промахов россиянину едва ли удастся отобраться в масс-старт и проявить себя в нём.
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Латыпов финишировал на седьмом месте. С одной стороны, он отыграл три позиции. С другой — чистая стрельба могла бы поднять его ещё выше.
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Жаклен стал трёхкратным чемпионом мира, а Самуэльссон всё-таки вырвал серебро у Бё! Это в некотором роде сенсация, что норвежцу досталась только бронза.
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Логинов показывал отличную скорость на втором и третьем кругах, но сейчас силы покинули его. Его догнал даже Матвей Елисеев, у которого после первой стрельбы больше не было промахов.
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Если вопрос с обладателем золотой медали снят, то борьба за серебро в самом разгаре. Бё догнал Самуэльссона, и они вместе будут атаковать финальный подъём.
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Логинов претендовал на то, чтобы занять сегодня восьмое место, однако допустил два промаха. Никак не идёт у него стрельба стоя, а без неё на высокий результат претендовать нельзя. Он опустился на 12-ю позицию.
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