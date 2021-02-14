Прогресс без медалей: Латыпов поднялся на седьмое место в гонке преследования на ЧМ в Поклюке

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке проходят гонки преследования. В мужской гонке титул защитил француз Эмильен Жаклен. Эдуард Латыпов финишировал седьмым, отыграв со старта три позиции. Александр Логинов показал пятую скорость на дистанции, но допустил при этом четыре промаха. RT ведёт текстовую трансляцию.

Эдуард Латыпов

РИА Новости

© Алексей Филиппов