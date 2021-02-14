Прогресс без медалей: Латыпов поднялся на седьмое место в гонке преследования на ЧМ в Поклюке

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Владимир Зайвый
На чемпионате мира по биатлону в Поклюке проходят гонки преследования. В мужской гонке титул защитил француз Эмильен Жаклен. Эдуард Латыпов финишировал седьмым, отыграв со старта три позиции. Александр Логинов показал пятую скорость на дистанции, но допустил при этом четыре промаха. RT ведёт текстовую трансляцию.
Прогресс без медалей: Латыпов поднялся на седьмое место в гонке преследования на ЧМ в Поклюке
  • Эдуард Латыпов
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 14 февраля 2021

    На этом мы заканчиваем репортаж о мужской гонке, но впереди ещё розыгрыш медалей среди женщин. Они вступят в борьбу в 17:30 мск, а мы возобновим текстовую онлайн-трансляцию за полчаса до старта. Не пропустите!

  • Если рассматривать результаты сегодняшней гонки без стартовых отставаний, то Латыпов занял девятое место, а Логинов стал 11-м. В целом неплохо, учитывая промахи обоих спортсменов.

  • Бабиков финишировал 56-м, едва избежав участи стать круговым. Основной снайпер российской сборной сегодня допустил шесть промахов. Похоже, теперь его участие в эстафете может оказаться под вопросом, тем более что и ходом Антон стал только 56-м.

  • Небольшого прогресса добился и Елисеев — с 19-го места он поднялся на 17-е.

  • Логинов стал 16-м, отыграв десять мест. Он показал пятую скорость на дистанции — это весьма обнадёживает перед следующими стартами. Жаль, что из-за четырёх промахов россиянину едва ли удастся отобраться в масс-старт и проявить себя в нём.

  • Латыпов финишировал на седьмом месте. С одной стороны, он отыграл три позиции. С другой — чистая стрельба могла бы поднять его ещё выше.

  • Жаклен стал трёхкратным чемпионом мира, а Самуэльссон всё-таки вырвал серебро у Бё! Это в некотором роде сенсация, что норвежцу досталась только бронза.

  • Логинов показывал отличную скорость на втором и третьем кругах, но сейчас силы покинули его. Его догнал даже Матвей Елисеев, у которого после первой стрельбы больше не было промахов.

  • Если вопрос с обладателем золотой медали снят, то борьба за серебро в самом разгаре. Бё догнал Самуэльссона, и они вместе будут атаковать финальный подъём.

  • Логинов претендовал на то, чтобы занять сегодня восьмое место, однако допустил два промаха. Никак не идёт у него стрельба стоя, а без неё на высокий результат претендовать нельзя. Он опустился на 12-ю позицию.

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