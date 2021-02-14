Йоханнес Бё предложил ужесточить наказание IBU для России

Норвежец Йоханнес Бё прокомментировал ограничения, наложенные на сборную России со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

«Наказание, которое они получили, — пожалуй, самое мягкое, которое можно представить. Есть много всего, что можно было бы ужесточить. Например, у них могло бы быть меньше стартовых мест», — цитирует норвежца Dagbladet.

Сборная России не может использовать национальные символы на чемпионате мира из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее Йоханнес Бё поделился мнением о появившихся в СМИ обвинениях в адрес бывшего президента IBU Андерса Бессеберга.