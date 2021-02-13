Драчёв раскритиковал Польховского за выбор места подготовки к ЧМ

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв считает, что отсутствие медалей у отечественных спортсменов на чемпионате мира в Поклюке является следствием ошибки главного тренера команды Валерия Польховского с местом подготовки команды.

«В целом ничего удивительного в результатах команды нет. Если смотреть по сезону, то мы и находимся рядом со своими местами. Были какие-то надежды, проблески удачных моментов. Но чемпионат мира расставил всё на свои места. Однозначная ошибка — отправить команду в Поклюку. Ещё Хованцев говорил, и все знали, что там находиться нельзя. Ни одна команда так не сделала, а наши выделились. И опустились ниже своих возможностей. Это очередной провал главного тренера, который настоял на этом месте», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Сборная России пока не завоевала ни единой медали на чемпионате мира в Поклюке. В женском спринте лучший результат среди отечественных спортсменок показала Ирина Казакевич — 19-е место.

Ранее Губерниев назвал чудовищным выступление россиянок в спринте на ЧМ в Поклюке.