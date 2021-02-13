Губерниев назвал чудовищным выступление россиянок в спринте на ЧМ в Поклюке

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.
Губерниев назвал чудовищным выступление россиянок в спринте на ЧМ в Поклюке
  • РИА Новости

«Женская команда промазала с высотой. Если судить по первым гонкам чемпионата мира, решение быть в Поклюке и жить на этой высоте и готовиться — ошибка. Если мы каким-то образом вторую половину чемпионата проведём сильно и выиграем все гонки, но мы даже в масс-старт не попадаем у женщин. Я обескуражен, не ожидал этого. Надо заканчивать с такой подготовкой сборной команды. Надо понять, почему остановились на Поклюке, ведь был вариант с Антерсельвой. Там норвежцы готовились. Почему этот вариант, который не приносит нам успеха? Это чудовищное выступление», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич — 19-е место.

Ранее Миронова прокомментировала свою стрельбу в спринтерской гонке на ЧМ в Поклюке.

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