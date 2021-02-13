Миронова прокомментировала свою стрельбу в спринтерской гонке на ЧМ в Поклюке

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке, где она допустила шесть промахов на двух огневых рубежах.

«Сегодня не получилось всё — начиная с лёжки и заканчивая четырьмя кругами после стойки. Я никак не могу это прокомментировать. Перед гонкой всё было в порядке. Наверное, на протяжении пяти дней всё было не так, как до этого. Может быть, оказали влияние горы так, что я нахожусь в таком именно стрелковом состоянии. Это не проблемы с головой — здесь 100%. Когда я работаю стоя, то меня просто трясёт и винтовка не останавливается в мишени. По организму идёт такой тремор. Я ничего не могу с этим сделать, к сожалению. Как быть дальше? Не знаю. Тренер будет решать, как быть, что делать и что будет дальше. В этом сезоне я очень спокойно отношусь к своим поражениям, потому думаю, что спокойно это переживу и не загоню себя в какой-то угол», — заявила Миронова в эфире канала «Матч ТВ».

Россиянка из-за большого количества штрафных кругов не сумела попасть в топ-60 биатлонисток, которые квалифицировались для участия в гонке преследования.

Ранее сообщалось, что Экхофф выиграла спринтерскую гонку на ЧМ в Поклюке.