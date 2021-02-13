Богалий назвала выступление Мироновой в спринте на ЧМ стрелковой катастрофой

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление российских биатлонисток в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Сегодня Ирина Казакевич у нас лучше всего пробежала. Хорошо, что смогла себя проявить, особенно после тяжёлого января, в котором у неё были не самые выразительные выступления. Конечно, команда выступила сегодня не очень хорошо. Есть куда стремиться, есть куда расти. Выступление Светланы Мироновой — это стрелковая катастрофа, безусловно», — приводит слова Богалий «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что сами спортсменки должны строже относиться к себе в плане подготовки.

«Необходимо больше холостой и индивидуальной работы. Профессиональный спортсмен должен делать это сам, и никто не обязан ему напоминать. На ЧМ некогда отвлекаться на эмоции, тут нужно выходить биться и защищать честь страны. Безусловно, девчонки старались, но, видимо, что-то пошло не так. Возможно, это эмоциональное перенапряжение. Четыре промаха, можно же остановиться. Зачем стрелять дальше, если гарантированно будет мимо? Надо всё-таки голову включать», — добавила олимпийская чемпионка.

По итогам спринта лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 19-е место, Ульяна Кайшева завершила гонку 36-й, Евгения Павлова — 51-й, а Светлана Миронова — 64-й.

Ранее сообщалось, что Миронова прокомментировала свою стрельбу в спринтерской гонке на ЧМ в Поклюке.