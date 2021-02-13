Редькин раскритиковал биатлонистку Миронову за её оправдания насчёт плохой стрельбы

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал результат женской сборной России в спринте на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Сборная на этой высоте живёт не первый день. Акклиматизация уже прошла, всё нормально должно быть. Миронова рассказывает, что у неё всё трясётся на стойке… На стойке никогда мушка колом и не стоит. Это не лёжка, здесь сказки рассказывать не надо. У них мушка должна стоять прямо. Я не знаю, что у них там происходит. Одну гонку пробегут, а вторую западают. Чёрт знает, как это объяснить. Если биатлонист готов, он пробежит все соревнования. В нашей ситуации нужен ноль, а всё остальное — это много. Один-то не все могут себе позволить», — заявил Редькин «Чемпионату».

В спринтерской гонке Миронова допустила шесть промахов на двух огневых рубежах, не попав в топ-60 по итогам забега. Лучшей среди россиянок стала Ирина Казакевич, показавшая 19-й результат.

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