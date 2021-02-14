Васильев резко отреагировал на слова Бё о санкциях в отношении россиян на ЧМ
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«Когда спортсмены начинают высказываться в политическом аспекте, это спорт продвигает не в том направлении, из спорта делается какой-то жупел. Йоханнесу надо заниматься спортом, а не делать поспешные выводы по неподтверждённым данным. С моральным обликом братьев Бё вообще всё понятно. Пусть для начала на себя посмотрят, с астмой разберутся, легализованные допингисты, а потом ещё будут поучать других», — приводит слова Васильева Sport24.
Российские биатлонисты выступают на чемпионате мира в Поклюке под флагом Союза биатлонистов России (СБР) без национального гимна и триколора из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее сообщалось, что Бё предложил ужесточить наказание IBU для России.