Васильев резко отреагировал на слова Бё о санкциях в отношении россиян на ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания норвежца Йоханнеса Бё о недостаточности применённых к российским биатлонистам ограничений на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Васильев резко отреагировал на слова Бё о санкциях в отношении россиян на ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Когда спортсмены начинают высказываться в политическом аспекте, это спорт продвигает не в том направлении, из спорта делается какой-то жупел. Йоханнесу надо заниматься спортом, а не делать поспешные выводы по неподтверждённым данным. С моральным обликом братьев Бё вообще всё понятно. Пусть для начала на себя посмотрят, с астмой разберутся, легализованные допингисты, а потом ещё будут поучать других», — приводит слова Васильева Sport24.

Российские биатлонисты выступают на чемпионате мира в Поклюке под флагом Союза биатлонистов России (СБР) без национального гимна и триколора из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее сообщалось, что Бё предложил ужесточить наказание IBU для России.

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