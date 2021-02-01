Рейс-директор FIS отреагировал на недовольство норвежца Вальнеса наказанием Большунова

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере отреагировал на недовольство норвежского лыжника Эрика Вальнеса по поводу инцидента с российским лыжником Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

«У меня нет комментариев по этому поводу. Все ситуации разные, и санкции соответствуют различным ситуациям, фактам и правилам. Не понимаю, как можно сравнивать два разных события», — приводит слова Миньере VG.

На финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти финн Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована с этой гонки.

Вальнес же был оштрафован на 2500 норвежских крон за поломку палки об ограждения на глазах у детей на «Тур де Ски» 2020 года. Также он был обязан принести извинения.

Ранее норвежский лыжник выразил мнение, что решение об инциденте с Большуновым в Лахти было не совсем последовательным, так как, по его мнению, он получил более жёсткое наказание на «Тур де Ски»—2020.