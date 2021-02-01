Норвежский лыжник об инциденте с Большуновым в Лахти: не совсем последовательное судейство

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Норвежец Эрик Вальнес высказался по поводу решения относительно инцидента с российским лыжником Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Норвежский лыжник об инциденте с Большуновым в Лахти: не совсем последовательное судейство
  • РИА Новости

«Наверное, это не совсем последовательное судейство. Некоторые утверждали, что, когда я сломал эту палку, рядом была семья с детьми, хотя этого не было. По-моему, драться с соперником, которому только что проиграл финишный спурт, гораздо хуже», — приводит слова Вальнеса VG

На финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти финн Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована с этой гонки.

Вальнес же был оштрафован на 2500 норвежских крон за поломку палки об ограждения на глазах у детей на «Тур де Ски» 2020 года. Также он был обязан принести извинения. 

Ранее канадский лыжник Девон Кершоу рассказал о гневных письмах от россиян после критики Большунова.

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