Канадский лыжник рассказал о гневных письмах от россиян после критики Большунова

Чемпион мира 2011 года по лыжным гонкам канадец Девон Кершоу рассказал, что получил множество гневных писем от российских болельщиков после критики в адрес Александра Большунова.

«Я получаю массу гневных писем от российских болельщиков, после того как резко отозвался о Большунове. Ничего подобного со мной прежде не происходило. И это лыжные гонки», — сказал Кершоу в подкасте Faster Skier.

По его словам, он даже почувствовал угрозу для своей жизни. Канадец отметил, что не против дискуссии по тому или иному поводу, но подобной реакции на свои слова он не ожидал.

«Мне это даже нравится, это весело. Но, откровенно говоря, вряд ли можно ожидать такой реакции от, скажем, болельщиков из Швеции, Норвегии, Канады», — добавил Кершоу.

Девон Кершоу раскритиковал Александра Большунова после инцидента с финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Ранее Сергей Устюгов прокомментировал инцидент с Большуновым, который произошёл на финише эстафеты в Лахти.