Устюгов о конфликте Мяки и Большунова: эмоции должны быть до финишной черты

Короткая ссылка
Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал инцидент с Александром Большуновым, который произошёл на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Я его не видел, приехал, смотрю — какая-то потасовка, но не обратил внимания, затем все разошлись. Сломанное крепление у Саши видел сразу, ещё подумал, что что-то, наверное, случилось, но опять же значения не придал. Это спорт, это эмоции, они должны быть до финишной черты, после неё надо всё равно как-то… сдерживаться», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».

Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована.

Ранее сообщалось, что отец Большунова высказался о решении сына извиниться за инцидент с финским лыжником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить