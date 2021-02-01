Устюгов о конфликте Мяки и Большунова: эмоции должны быть до финишной черты

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал инцидент с Александром Большуновым, который произошёл на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Я его не видел, приехал, смотрю — какая-то потасовка, но не обратил внимания, затем все разошлись. Сломанное крепление у Саши видел сразу, ещё подумал, что что-то, наверное, случилось, но опять же значения не придал. Это спорт, это эмоции, они должны быть до финишной черты, после неё надо всё равно как-то… сдерживаться», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».

Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована.

Ранее сообщалось, что отец Большунова высказался о решении сына извиниться за инцидент с финским лыжником.