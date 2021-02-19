Возвращение Непряевой, гимн федерации вместо «Катюши» и забеги в бикини: что обсуждают за неделю до ЧМ по лыжным гонкам

С 25 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе будут разыгрываться медали чемпионата мира по лыжным видам спорта. В состав сборной России смогла попасть Наталья Непряева, которая совсем недавно перенесла операцию после перелома руки. Ей, как и всем соотечественникам, придётся выступать в нейтральном статусе, и в случае победы россиян на награждении вместо «Катюши» будет звучать гимн международной федерации. В первые дни соревнований ожидается очень высокая для лыжных гонок температура, в связи с чем норвежки шутят о возможных забегах в бикини.

Составы сборной России

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам объявил состав на чемпионат мира в Оберстдорфе, где 25 февраля будет разыгран первый комплект наград в классическом спринте. Мужская команда не преподнесла больших сюрпризов. Её костяк составят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев — все они входят в первую восьмёрку общего зачёта Кубка мира.

Кроме них, в сборную вошли спринтер Глеб Ретивых, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, недавний победитель молодёжного чемпионата мира в спринте Александр Терентьев, классист Алексей Червоткин, марафонец Илья Семиков, а также Сергей Ардашев. Попадание последнего в команду могло бы вызвать вопросы, но его тренер Олег Перевозчиков заявил изданию «Спорт-Экспресс», что лыжника берут лишь как запасного для спринта и отпустят домой сразу после окончания соревнований.

Гораздо больше интриги было перед обнародованием состава женской сборной. В первую очередь болельщиков волновало, будет ли включена в команду Наталья Непряева. 29 января она сломала руку и перенесла операцию. Процесс восстановления вполне мог затянуться, однако в итоге лыжница, занимающая шестое место в общем зачёте Кубка мира, получила путёвку на главный старт сезона.

Также по теме Серебряный финиш: лыжник Ретивых занял второе место в спринте на этапе КМ в Швеции Российский лыжник Глеб Ретивых выиграл серебро в личном спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Он проиграл только...

Кроме Непряевой, в команду вошли все те спортсменки, которые сумели проявить себя по ходу сезона: Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина и Анна Нечаевская. Также тренерский штаб будет рассчитывать на Лилию Васильеву, Евгению Крупицкую, Веронику Степанову и Анастасию Фалееву.

Выбором состава осталась недовольна Елена Устюгова — жена Сергея Устюгова и в прошлом участница чемпионата мира. Она написала в Instagram, что в команду включены некоторые спортсменки, которые выступают хуже своих соотечественниц. Среди тех, кто должен попасть в сборную, она назвала Лидию Дуркину, хотя та в этом сезоне не участвовала ни в одной гонке Кубка мира.

Гимн FIS вместо «Катюши»

Российские лыжники формально не будут представлять на чемпионате мира свою страну, а выступят как сборная Федерации лыжного спорта России (Russian Ski Federation). Об этом спортсменам было объявлено уже довольно давно, а за неделю до начала соревнований стало известно, какой будет замена национального гимна на церемониях награждения. Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила, что звучать будет её собственный гимн.

«В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS», — цитирует ТАСС организацию.

Ранее рассматривался вариант, при котором на чемпионате мира исполнялась бы песня «Катюша». Международный союз конькобежцев (ISU) уже создал прецедент, когда вместо своего малоизвестного гимна разрешил на своих соревнованиях Первый концерт Петра Чайковского, но в FIS не стали откликаться на предложение Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Её президент Елена Вяльбе заявила, что нужно в будущем не допускать такой ситуации, при которой спортсмены лишены своего национального гимна.

«Мы переживаем, что так долго длится эта эпопея. Надеемся, что после 2022 года это всё закончится и мы сможем выступать на больших соревнованиях под своим гимном. Всем надо сделать какие-то выводы. Сделать так, чтобы в нашей стране допинг был искоренён. Хотя тогда могут придумать что-то другое», — посетовала Вяльбе.

Интересно, что FIS, запретив российскую символику, сама же продолжает использовать её для своего продвижения. В тизере, посвящённом чемпионату мира в Оберстдорфе, можно заметить российских лыжников в своей привычной форме, на которой изображён триколор.

Жаркая погода

Состязания в Германии могут оказаться крайне непростыми из-за погоды. Ожидается, что 25 февраля температура воздуха прогреется до +16 °C, а накануне, в день официальных тренировок будет и вовсе +18 °C. При этом ночью ожидаются заморозки в районе -10 °C. Всё это может серьёзно повлиять на состояние трассы, а неправильно подобранная смазка для лыж наверняка лишит любого сильного спортсмена шансов на победу.

Также по теме «Повод для радости у россиян»: как Устюгов вернулся в элиту лыжных гонок перед ЧМ Выступление лыжника Сергея Устюгова на этапе Кубка мира в Фалуне ознаменовалось лучшими личными результатами за последний год. Он...

Норвежка Хелене Марие Фоссесхолм уже успела пошутить, что теперь придётся выступать в бикини. Её соотечественница Тириль Венг теперь раздумывает о том, какой солнцезащитный крем ей взять с собой. Опытные же спортсменки не видят особой проблемы в грядущем потеплении. Так, главная фаворитка женских соревнований Терезе Йохауг уверена, что погода ещё успеет измениться, а Хейди Венг напомнила, что для всех участников условия будут одинаковыми.

Спортсмены без тестирования

Кроме погоды, участники чемпионата мира могут столкнуться с ещё одной проблемой. В Оберстдорфе временно закрыт местный центр тестирования на коронавирус, в котором спортсмены и тренеры должны были проверяться на наличие инфекции. Однако организаторы заверили, что пока поводов для беспокойства нет.

«Мы знаем обстоятельства и причины случившегося. На данный момент мы делаем всё возможное, чтобы решить эту проблему, и уведомим всех аккредитованных лиц о восстановлении работы системы. Желаем хорошего начала турнира спортсменам, волонтёрам и представителям СМИ и надеемся, что мы сможем провести чемпионат мира, несмотря на невзгоды и препятствия, которые сейчас возникли», — рассказали организаторы изданию «МК-Спорт».

Спортсмены должны будут сдавать тесты каждые 3—5 дней, чтобы подтвердить отсутствие у них коронавирусной инфекции. Большинство российских лыжников прибудут в Оберстдорф 23 февраля, но некоторым спортсменам уже 18-го числа будут нужны отрицательные тесты, чтобы принять участие в чемпионате мира.