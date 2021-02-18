Крамер: надеюсь, Устюгов покажет достойный результат на ЧМ

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер поделился своими ожиданиями от выступления Сергея Устюгова на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Крамер: надеюсь, Устюгов покажет достойный результат на ЧМ
  • globallookpress.com

«После коронавируса Устюгов неплохо выступил на этапе Кубка мира в Фалуне, на своих первых стартах в этом году. 12-е, седьмое и четвёртое места — это хороший результат. После такого долгого периода без тренировок и соревнований Устюгов находится в хорошей форме. Надеюсь, что Сергей покажет достойный результат в Оберстдорфе — даже лучше, чем в Фалуне. Сейчас сложно утверждать, завоюет Сергей медали или нет. Но в Фалуне, где были лучшие спринтеры, он был близок к подиуму, потому почему бы не показать свой лучший результат и на чемпионате мира», — цитирует Крамера «Спорт-экспресс».

Чемпионат мира-2021 в Оберстдорфе пройдёт с 24 февраля по 7 марта.

Ранее был объявлен состав мужской сборной России на ЧМ по лыжным гонкам.

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