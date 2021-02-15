Триумф Терентьева, скандал с участием Фалеевой и медали в эстафетах: чем запомнились российские лыжники на юниорском ЧМ

В Вуокатти закончился чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодёжи. Сборная России с десятью наградами заняла в медальном зачёте турнира третье место. Одним из самых ярких событий для команды стала уверенная победа Александра Терентьева в спринте. А Анастасию Фалееву в аналогичной дисциплине лишили золота за столкновение с соперницей в финишном створе. Российские спортсмены трижды поднимались на пьедестал почёта и по итогам эстафетных гонок. Чем запомнилось первенство планеты в Финляндии — в материале RT.

Ощутимый прогресс сборной России

Завершившийся в финском Вуокатти чемпионат мира среди юниоров и молодёжи (до 23 лет) получился весьма удачным для российских лыжников. В общем медальном зачёте турнира сборная России заняла третье место, пропустив вперёд лишь Норвегию и Австрию. При этом по общему числу наград (10) национальная команда уступила только скандинавам (14). Всего в активе наших спортсменов три золотые медали, пять серебряных и две бронзовые.

Для сравнения: в прошлом году в Обервизентале россияне ограничились тремя, лишь одна из которых — высшей пробы. Причём юниоры тогда так и не сумели подняться на пьедестал почёта. А в Вуокатти они сделали это шесть раз.

При этом первенство планеты в Финляндии проходило в тяжелейших погодных условиях. Суоми, как и Россию, на прошлой неделе накрыли сильные морозы и снегопады. Юниорские спринты во вторник организаторы провести ещё успели, а вот аналогичные гонки у молодёжи на следующий день перенесли из-за аномально низкой температуры.

В результате они состоялись в четверг, несмотря на сильный холод. Спортсмены были вынуждены искать способы утепляться, многие вышли на старт со специальными пластырями на лице или надевали маски-балаклавы.

Жёсткое решение судей в спринте

Однако даже мороз не помешал одержать красивую победу в молодёжном спринте Александру Терентьеву. Россиянин, который регулярно выступает на этапах Кубка мира, изначально считался главным фаворитом в данном виде и ожидания полностью подтвердил. Достаточно того факта, что он выиграл все забеги, в которых принимал участие, включая квалификацию.

В финале же Терентьев и вовсе не оставил никаких шансов соперникам. На самом тяжёлом подъёме он с лёгкостью убежал от преследователей и финишировал едва ли не пешком, поскольку рядом не оказалось никого. В результате талантливого норвежца Арона Рюсстада он опередил почти на шесть секунд.

Третьим финишировал ещё один российский спортсмен, Сергей Ардашев. Всего в финал пробились четыре россиянина, компанию которым на старте составили Рюсстад и финн Лаури Маннила.

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А в женском спринте разгорелся серьёзный скандал. Изначально победу здесь одержала Анастасия Фалеева. В финишном створе она обошла упавшую чешку Терезу Беранову и заняла первое место. Однако судьи решили наказать россиянку. По их мнению, она сбила соперницу. Так, Фалеева получила двухминутный штраф и опустилась на последнюю строчку. Золото неожиданно досталось представительнице Германии Лизе Лохманн, а ещё одна российская лыжница Христина Мацокина взяла серебро.

В сборной России вердикт арбитров оспаривать не стали и полностью с ним согласились. Например, президент ФЛГР Елена Вяльбе подчеркнула, что Фалеева действительно сбила Беранову. Поддержал её и тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«На мой взгляд, решение правильное, поскольку Настя наступила на лыжу спортсменки. Это привело к падению. Всё видно на камерах, особенно при замедленном повторе. Своей левой лыжей Настя ударила чешской спортсменке по пятке. Это падение лишило её второго места», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По мнению самой Фалеевой, санкции судей оказались слишком жёсткими. Она считает, что жюри в данной ситуации вполне могло ограничиться жёлтой карточкой.

«Я не сбивала чешку умышленно, просто пятка её лыжи задела носок моей. Такое может случиться, когда идёт перестроение на другую лыжню, но представители FIS посчитали правильным исключить меня из тройки. Когда я подошла к Берановой и извинилась, она сказала, что это спринт и столкновение стало обычным делом», — цитирует Фалееву ТАСС.

Поддержала её бронзовый призёр Олимпийских Игр-2018 в Пхёнчхане Анастасия Седова, которая назвала отношение к российским спортсменам на международных соревнованиях предвзятым.

«Разве справедливое решение приняли судьи?! Я считаю, что в данной ситуации всё было в рамках правил. Но это лишь моё субъективное мнение. Видимо, судьи считают иначе», — написала спортсменка в сториз на своей странице в Instagram.

Наконец, ещё одну медаль российская молодёжка завоевала в смешанной эстафете. Фалеева, Ардашев, Терентьев и Анна Грухвина заняли второе место, уступив только Норвегии. Ставшая героиней скандала Фалеева свой этап провалила, и её партнёрам пришлось догонять оппонентов. А вот Грухвина отработала великолепно и сумела опередить шведку и француженку.

Сенсационная победа Ившина в масс-старте

Российские юниоры, как уже говорилось, выиграли в Вуокатти шесть комплектов медалей, четыре из которых — в лыжных гонках. Звёздным часом для них стала женская индивидуалка в пятницу. По её итогам уверенную победу одержала Вероника Степанова, которая более чем на 15 секунд опередила соотечественницу Евгению Крупицкую. Норвежка Маргрете Бергане финишировала только третьей.

А в воскресенье на высшую ступень пьедестала почёта поднялся Александр Ившин, который неожиданно выиграл масс-старт. 18-летний россиянин захватил лидерство с самого начала и на протяжении всех 30 км практически не уступал его. А на финише он оставил позади и Яна-Фридриха Деркса, и Александера Стальберга.

Эстафетные гонки сложились для российских лыжников противоречиво. Девушки до конца сражались за победу. Веронике Степановой не хватило лишь 0,3 секунды, чтобы опередить шведку Моа Ханссон. Мужчины же в борьбе за бронзовую награду в финишном створе сошлись с итальянцами. Фотофиниш определил, что носок Сергея Волкова пересёк черту раньше, чем носок оппонента. Было объявлено, что медали достались россиянам. Однако спустя несколько часов организаторы поменяли команды местами в итоговом протоколе.

Нельзя не отметить и удачное выступление российских прыгунов с трамплина, которые в Вуокатти добыли сразу два комплекта наград. В командных соревнованиях мужчины (Илья Маньков, Максим Колобов, Данил Садреев и Михаил Пуртов) заняли третье место с суммой баллов 903.1. А девушки (Анна Шпинёва, Александра Баранцева, Анастасия Субботина и Ирма Махиния) набрали 828.7 очка и показали второй результат, уступив только Австрии.