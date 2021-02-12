Тихонов — о спринте на ЧМ по биатлону: Логинов не готов, не его ход

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление российских биатлонистов в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Понятно, что Логинов не готов, не его ход. Самое противное — что мы не знаем, что они делали до турнира. Эти губерниевские болваны, вместо того чтобы называть Аликина алкашом и слабаком, с ним бы посоветовались или со мной. Не дай бог у Латыпова проблема финишного круга станет хронической болезнью! Этот круг должен быть самым быстрым. Он проиграл медаль, ему надо было спокойнее начинать, в 10—15 секундах от лидера в начале, но это летом отрабатывается. Начни чуть спокойнее, и всё», — приводит слова Тихонова Sport24.

Он отметил, что вместо Антона Бабикова, вызванного ради эстафетной гонки, стоило привлечь к сборной кого-то из молодых спортсменов.

«У них уже лоб синий, а они всё по этим граблям ходят. Елисеев пропускал эстафету, но ничего не показал. Но они всё равно продолжают тренироваться, а не энергию накапливают. Вот что страшно! Лыжные тренеры, как Каминский, уже приходили и ничего не добивались», — добавил Тихонов.

Лучшим из россиян по итогам спринта стал Эдуард Латыпов, занявший десятое место. Матвей Елисеев стал 19-м, Александр Логинов — 26-м, Антон Бабиков — 53-м, а Карим Халили — 64-м.

Ранее тренер высказался о выступлении Логинова в спринте на ЧМ по биатлону.