Два серебра, три бронзы и рекорд страны: российские конькобежцы выиграли ещё пять медалей на ЧМ

Ragne Wiklund 🇳🇴 secures Norway's first individual World distances gold 🏆 in the Ladies', winning the 1500m🔥



Her World title is Norway's 2nd after Laila Schou-Nilsen in 1937 & 1938 (WCh Allround)



Brittany Bowe 🇺🇸 and Evgeniia Lalenkova (RSU) take silver & bronze