Два серебра, три бронзы и рекорд страны: российские конькобежцы выиграли ещё пять медалей на ЧМ

В голландском Херенвене завершился чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. За два дня российские спортсмены выиграли ещё пять медалей. Павел Кулижников добавил к серебру на 500-метровке такую же награду на дистанции 1000 м. Наталья Воронина заняла второе место в беге на 5000 м. Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева и Александр Румянцев стали бронзовыми призёрами.

Неожиданная бронза Казелиной

В субботу чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях продолжился, и первый комплект медалей разыграли девушки в беге на 1000 м. Эти соревнования закончились небольшой сенсацией — бронзу выиграла россиянка Елизавета Голубева, которая в этом виде совсем не рассматривалась в качестве возможной претендентки на награду.

Голубева должна была пробежать два с половиной круга по льду «Тиалфа» в последней паре, и до неё промежуточная первая тройка выглядела довольно предсказуемо. Лидировала американка Бриттани Боу, выигравшая золото в 2019 году, а второй шла прошлогодняя чемпионка Ютта Лердам из Нидерландов. Ольга Фаткулина обеспечила сборной России медаль благодаря тому, что опередила действующую олимпийскую чемпионку и ещё одну хозяйку катка Йорин Тер Морс.

Но вторую бронзу на этом чемпионате мира Фаткулина так и не выиграла. Голубева пробежала дистанцию за 1:14,848 и побила личный рекорд, который оказался лучше результата соотечественницы. Это был настоящий сюрприз — спортсменка, выступавшая раньше под фамилией Казелина, никогда не специализировалась в беге на 1000 м. В этом сезоне она впервые за три года решила попробовать себя на этой дистанции в Кубке мира и до медалей не дотягивалась.

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Ещё более удивительным в успехе Голубевой стало то, что в тот день она уже выходила на лёд. Россиянка также принимала участие в масс-старте и успела занять третье место в полуфинале. Уже после награждения она пробежала в финале, но упала и за медали не поборолась. Из Херенвена Голубева уедет шестикратным бронзовым призёром чемпионатов мира.

Второе серебро Кулижникова

Аналогичная дистанция у мужчин принесла сборной России ещё одну медаль, причём более высокого достоинства. Павел Кулижников после серебра на 500-метровке был явно готов побороться за золото — накануне его не оказалось только из-за сбоя при разгоне. В случае идеального прохождения 1000-метровой дистанции навязать борьбу действующему чемпиону и рекордсмену мира вряд ли кто-то бы смог.

Но в субботу история повторилась вновь, только теперь Кулижников сбился не в начале забега, а на повороте. Это стоило ему нескольких долей секунды, из-за которых россиянин не смог превзойти время голландца Кая Вербея. Тем не менее он оказался на втором месте, которым в сложившейся ситуации тоже мог бы быть доволен. Кулижников стал уже девятикратным призёром чемпионатов мира и в третий раз за один турнир выиграл медали в беге на 500 и 1000 м. Прежде это удавалось только канадцу Джереми Уотерспуну.

У других российских спринтеров были определённые шансы дотянуться до бронзы, но на пьедестал поднялся только Кулижников. Руслан Мурашов снялся перед соревнованиями из-за болей в паху и уступил место Артёму Арефьеву, а тот показал лишь 18-е время. Виктор Муштаков стал шестым. Бронза в итоге досталась чемпиону в 500-метровке Лорану Дюбрёю из Канады.

Норвежское чудо на «полуторке»

В воскресенье программа чемпионата мира продолжилась забегами на 1500 м. Действующая вице-чемпионка мира Евгения Лаленкова в этом году на Кубке мира не выигрывала медалей в своей фирменной дисциплине, но благодаря тому, что жеребьёвка определила её в одну пару с Боу, шансы на попадание в первую тройку резко возросли.

Однако к тому времени, когда Лаленкова и Боу вышли на лёд, им стало необходимо бороться не только друг с другом, но и с норвежкой Рагне Виклунд. Никому не известная спортсменка пробежала 1500 м с очень быстрым временем 1:54,613 и побила личный рекорд. Отчасти показать такие секунды ей помогла Дарья Качанова — несколько раз норвежка бежала прямо за её спиной.

Ragne Wiklund 🇳🇴 secures Norway's first individual World distances gold 🏆 in the Ladies', winning the 1500m🔥



Her World title is Norway's 2nd after Laila Schou-Nilsen in 1937 & 1938 (WCh Allround)



Brittany Bowe 🇺🇸 and Evgeniia Lalenkova (RSU) take silver & bronze#WorldSpeedpic.twitter.com/9NelHLY3Gj — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 14, 2021

Лаленкова начала свой забег очень медленно, но затем ускорилась и смогла поработать за чемпионкой мира на 1000-метровке. На последнем круге уже россиянка показывала самые быстрые секунды, и будь дистанция хоть немного длиннее, она бы наверняка обошла титулованную американку. В итоге их разделили всего лишь 0,065 секунды. Но самым удивительным было то, что обе спортсменки уступили Виклунд. Она стала первой норвежской чемпионкой мира с 1938 года, когда в классическом многоборье первенствовала мультиспортсменка Лайла Шу Нильсен. При этом голландки остались без медалей в беге на 1500 м впервые с 2005 года.

За них с лихвой отыгрались мужчины. Томас Крол, Кьелд Нюйс и Патрик Руст заняли весь пьедестал почёта на «полуторке». В отсутствие Дениса Юскова, пропускающего весь нынешний сезон, лидером российской команды в этой дисциплине стал Сергей Трофимов. Бронзовый призёр забега на 5000 м тоже стартовал не лучшим образом, но доработал на оставшейся части дистанции и лидировал до того момента, как его подвинули голландцы. В итоге Трофимов финишировал четвёртым.

Серебряное утешение Ворониной

После того как Наталья Воронина стала лишь седьмой в беге на 3000 м, оценивать её шансы на защиту титула в самой длинной женской дистанции стало крайне трудно. Для неё любая медаль уже могла считаться большим достижением, но она всё-таки не довольствовалась очередной бронзой, которой в её коллекции уже слишком много, а до последнего пыталась бороться за золото и в итоге поднялась на вторую строчку пьедестала почёта.

Уже в первом забеге на 5000 м очень быстрое время показала голландка Ирен Схоутен. Она побила личный рекорд, пробежав за 6:48,537. Ни её соотечественница Карлейн Ахтеректе, ни легендарная чешка Мартина Сабликова, ни поймавшая кураж Виклунд этот результат не превзошли. Воронина же с самого старта решила атаковать время Схоутен и иногда выигрывала у неё за круг почти полторы секунды.

Правда, долго так опережать голландку оказалось невозможным. За полтора километра до финиша темп Ворониной стал падать, а её преимущество стремительно таять. С учётом того, что Схоутен блестяще провела последние круги, её возвращение на первое место было неминуемым, и на последнем круге Воронина всё-таки опустилась на вторую строчку. Она впервые стала серебряным призёром, а Схоутен принесла Голландии первое золото в женских забегах на 5000 м.

Бронзовый подвиг Румянцева

По всем раскладам после выступления Ворониной медальная копилка сборной России должна была принять окончательный вид. Однако последнее слово в команде осталось за Александром Румянцевым. Спортсмен, у которого за сезон лучшим результатом было 15-е место в Кубке мира, сенсационно завоевал бронзу в беге на 10 000 м.

Состязания на самой длинной мужской дистанции по праву могут считаться самыми зрелищными на этом чемпионате мира, как минимум благодаря невероятному забегу Нильса ван дер Пула. Швед, уже одержавший сенсационную победу в беге на 5000 м, сумел сотворить невозможное — он побил мировой рекорд на равнинном треке. Такого в конькобежном спорте не происходило уже 14 лет. Ван дер Пул пробежал за 12:32,949, почти секунду срезав со времени канадца Грэма Фиша. Сразу после него ещё один выдающийся забег провёл Йоррит Бергсма. 35-летний голландец, побеждавший ещё на Олимпийских играх в Сочи, уступил лидеру почти 13 секунд и занял второе место.

🔥 Nils van der Poel 🇸🇪 strikes again!



12:32.952 ➡ World Record, Track Record & Personal Best ➡ World Title 10000m 🏆



It's his 2nd WCh-gold after taking the 5K World title on Thursday 👀



Jorrit Bergsma 🇳🇱 and Alexander Rumyantsev (RSU) take silver and bronze #WorldSpeedpic.twitter.com/mWH89VwwxW — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 14, 2021

Завершать соревнования должны были Румянцев и Патрик Руст. Перед чемпионатом мира голландец считался главным фаворитом стайерских дисциплин, однако не только потерпел поражение от ван дер Пула в забеге на 5000 м, но и оказался должен для реванша ещё раз побить мировой рекорд. На это у него сил не хватило: в своём забеге Руст лишь некоторое время шёл со вторым временем, но уже после трети дистанции сильно сдал и даже был вынужден поддерживать ноги руками, чтобы хоть как-то дотерпеть до финиша.

Румянцев же не торопил события и бежал в своём темпе на почтительном расстоянии от Руста, но когда тот замедлился, получил возможность провести несколько кругов за спиной соперника. Когда голландец совсем отстал, 34-летний россиянин продолжил свой ровный бег, не позволяя себе ни единого срыва. За четыре круга до финиша Румянцев обошёл по времени итальянца Давиде Гьотто, бежавшего с Бергсмой, и поднялся на третье место. Он зафиксировал время 12:54,746, которое стало новым рекордом России. Руст же потерпел настоящее фиаско и занял седьмое место, уступив даже Руслану Захарову — олимпийский чемпион по шорт-треку закончил гонку на пятой строчке.