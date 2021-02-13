Опубликовано видео танца Голиковой после победы на ЧМ по конькобежному спорту

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Опубликовано видео танца российской конькобежки Ангелины Голиковой после завоевания золота чемпионата мира в Херенвене на дистанции 500 м.
Опубликовано видео танца Голиковой после победы на ЧМ по конькобежному спорту
  • РИА Новости

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте телеканала «Матч ТВ».

Голикова стала первой россиянкой с 1996 года после Светланы Журовой, которой удалось выиграть чемпионат мира на дистанции 500 м.

Ранее сообщалось, что Голикова поделилась эмоциями от церемонии награждения за победу в забеге на 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене.

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