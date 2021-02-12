Конькобежка Голикова — о музыке Чайковского на награждении: бежали мурашки по коже

Россиянка Ангелина Голикова поделилась эмоциями от церемонии награждения за победу в забеге на 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене.

«Конечно, бежали мурашки по коже. Грустно, что не было гимна, мы выступали без флага. Но эта музыка тоже для меня много значит», — заявила Голикова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Для 29-летней спортсменки победа на дистанции 500 м на чемпионате мира в Херенвене стала первой в карьере. Прежде она завоевала два серебра и бронзу мировых первенств, а также два золота, серебро и бронзу чемпионатов Европы.

«Конечно, бежали мурашки по коже. Грустно, что не было гимна, мы выступали без флага. Но эта музыка тоже для меня много значит», — приводит слова Голиковой «Матч ТВ».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Международный союз конькобежцев позволил российской делегации использовать вступление из первого концерта известного композитора Петра Чайковского на церемониях награждения российских спортсменов на предстоящих чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

Ранее она заявила, что победа на ЧМ — это такое событие, которое запоминается на всю жизнь.