Конькобежка Голикова — о золоте ЧМ: такое событие запоминается на всю жизнь
- РИА Новости
«Я очень рада, что всё так сложилось. Это такое событие в жизни спортсмена, которое запоминается на всю жизнь. Первое золото чемпионата мира в борьбе с серьёзными соперниками, я очень довольна собой. Сейчас буду готовиться к 1000 м, которые у нас будут завтра, всё в рабочем режиме проходит», — приводит слова Голиковой ТАСС.
Для 29-летней спортсменки это первое золото на чемпионатах мира. Прежде она завоевала два серебра и бронзу мировых первенств, а также два золота, серебро и бронзу чемпионатов Европы.
Ранее сообщалось, что Голикова стала чемпионкой мира на дистанции 500 м.