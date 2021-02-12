Конькобежка Голикова — о золоте ЧМ: такое событие запоминается на всю жизнь

Россиянка Ангелина Голикова прокомментировала свою победу в забеге на 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене.

«Я очень рада, что всё так сложилось. Это такое событие в жизни спортсмена, которое запоминается на всю жизнь. Первое золото чемпионата мира в борьбе с серьёзными соперниками, я очень довольна собой. Сейчас буду готовиться к 1000 м, которые у нас будут завтра, всё в рабочем режиме проходит», — приводит слова Голиковой ТАСС.

Для 29-летней спортсменки это первое золото на чемпионатах мира. Прежде она завоевала два серебра и бронзу мировых первенств, а также два золота, серебро и бронзу чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что Голикова стала чемпионкой мира на дистанции 500 м.