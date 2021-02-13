Этап КМ по лыжным гонкам в Чехии не состоится в запланированные даты

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Чешская лыжная ассоциация сообщила, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове-Место не состоится в запланированные сроки.
Этап КМ по лыжным гонкам в Чехии не состоится в запланированные даты
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ассоциации, такое решение принято в связи с тем, что правительство Германии, где после этапа в Нове-Место пройдёт чемпионат мира, ввело обязательный карантин от пяти до десяти дней для прибывающих из Чехии.

Отмечается, что ассоциация ведёт переговоры о переносе этапа с 20—21 февраля на другие даты.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт в немецком Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.

Ранее в FIS прокомментировали отмену норвежских этапов КМ.

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