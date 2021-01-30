Двойной перелом кисти, необходимость операции и возможный пропуск ЧМ: что известно о травме лыжницы Непряевой

Российская лыжница Наталья Непряева получила перелом двух пальцев правой руки после падения в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. Врач сборной Роман Эрлихман сообщил RT, что Наталью могут прооперировать уже 1 февраля. В свою очередь, спортивный хирург-ортопед, профессор Сергей Архипов после изучения рентгеновских снимков объяснил, чем опасна полученная травма. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе усомнилась в том, что Непряева успеет восстановиться к грядущему чемпионату мира.

«Не думаю, что она успеет восстановиться к чемпионату мира»

Женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне оказалась омрачена для сборной России серьёзной травмой Натальи Непряевой. Призёрка Олимпийских игр упала на последнем спуске перед выкатом на стадион и повредила руку. Боль была настолько сильной, что спортсменка не сумела сдержать слёз.

Финишировать она также не смогла и покинула трассу лишь при помощи тренеров. Прямо со стадиона Непряеву отвезли в больницу, чтобы сделать рентген. В национальной команде до последнего надеялись, что Наталья обойдётся ушибом, но диагноз оказался неутешительным. 25-летняя лыжница получила перелом кисти, и ей потребуется хирургическое вмешательство.

Как уточнили в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), Непряева получила перелом пястных костей третьего и четвёртого пальцев правой кисти. По словам главного врача сборной Романа Эрлихмана, о сроках восстановления можно будет говорить после проведения операции.

«Её, скорее всего, будут оперировать в ЦКБ — там очень хорошие специалисты по кистевым проблемам. В воскресенье Наташа вернётся в Москву, её обследуют, возьмут мазок на коронавирус и, если тест окажется отрицательным, возможно, прооперируют уже в понедельник», — рассказал RT Эрлихман.

Как сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе, рентген показал, что один из переломов оскольчатый. Функционер добавила, что операция может пройти уже в воскресенье, 31 января.

«Не думаю, что она успеет восстановиться к чемпионату мира. Наши врачи пока видели только снимок, поэтому не говорят, сколько времени потребуется на восстановление. Это станет известно позднее», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

В свою очередь, тренер сборной России Юрий Бородавко также усомнился в том, что спортсменка успеет восстановиться к чемпионату мира, который пройдёт в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

«Требуется хирургическое вмешательство. Нужно лететь в Москву оперироваться. А с пластиной по рекомендациям нужно ходить месяц. Потом её вытащат. И лишь затем можно возвращаться к тренировкам. Очень жаль», — цитирует тренера ТАСС.

По словам спортивного хирурга-ортопеда, профессора Сергея Архипова, самое важное при таких переломах — избежать смещения отломков, поэтому кисть сразу фиксируют, но не туго.

«Главная опасность подобных травм заключается в том, что в этой области проходит три крупных нерва — срединный, лучевой и локтевой — и их компрессия всегда крайне нежелательна: если они находятся в сдавленном состоянии, может развиться так называемый синдром карпального канала (заболевание, которое проявляется болью и онемением пальцев кисти. — RT)», — рассказал врач.

Причём, в отличие от Вяльбе и Бородавко, он допустил вероятность участия Натальи в чемпионате мира — в том случае, если ей не будут устанавливать пластину.

«В плане восстановления функций руки это создаёт очень много проблем. Сумеет ли Наталья восстановиться до начала первенства планеты, можно будет сказать только после операции. Если травма такова, что потребуется операция и установка специальной пластины, скорее всего, чемпионат Непряевой придётся пропустить», — добавил Архипов.

По его информации, спортсменку уже в воскресенье доставят на консультацию в московскую больницу Святителя Алексия. А операцию ей, вероятно, проведёт руководитель центра микрохирургии кисти Валентина Калантырская — «лучший в стране специалист по травмам кисти».

«Это огромный удар»

Повреждение Непряевой стало настоящим шоком для отечественных болельщиков, ведь предполагалось, что именно она в компании с Юлией Ступак будет бороться за медали на чемпионате мира. Так, на прошлом первенстве планеты в Зефельде уроженка Твери завоевала две бронзовые награды — в скиатлоне и в эстафете. В последнем виде она взяла бронзу и на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

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В текущем сезоне Наталья также регулярно боролась за попадание в тройку на этапах Кубка мира. В Давосе она стала третьей в спринте, а в Дрездене — второй в командном спринте вместе со Ступак. Ярко проявила себя россиянка и на январском «Тур де Ски», где выиграла масс-старт. В результате Непряевой удалось занять седьмое место в общем зачёте многодневки.

Казалось, к чемпионату мира лыжница ещё успеет набрать форму, но теперь вероятность её участия в первенстве крайне мала. Красноречиво о произошедшем высказался журналист Дмитрий Губерниев, который комментировал женскую гонку в Фалуне. Он назвал её травму «ударом».

«Дико расстроен, поскольку всегда очень за неё болею и персонально сильно симпатизирую. Понятно, что никакого чемпионата мира… Желаю скорейшего восстановления. Это огромный удар и по моему комментаторскому болению тоже. И за девчонок вообще в принципе переживаю, потому что так многовато проигрываем, честно говоря. Посмотрим, что будет дальше», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Определённые проблемы испытывают и другие отечественные лыжницы: главное открытие сезона в составе сборной России Татьяна Сорина продолжает восстанавливаться от травмы, а Алиса Жамбалова получила положительный результат теста на коронавирус и находится на карантине.