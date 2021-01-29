Бессмертных: на результаты этапов КМ не стоит обращать слишком большое внимание

Призёр Олимпийских игр Александр Бессмертных считает, что сразу несколько российских лыжников смогут побороться за медали чемпионата мира.

«В Фалуне у Большунова отлично работали лыжи. Физическое состояние Саши можно назвать стабильным, как и раньше. Пока сложно сказать, сумеет ли кто-то из россиян побороться за медали на ЧМ. Думаю, да. Время ещё есть. Многие спортсмены ведут целенаправленную подготовку к первенству планеты, поэтому на результаты этапов КМ не стоит обращать слишком большое внимание. Но жёлтая майка лидера общего зачёта турнира принадлежит Большунову, а значит, он сильнее всех», — сказал Бессмертных RT.

Ранее призёр ОИ выразил уверенность, что у Большунова нет никаких проблем с соперниками.