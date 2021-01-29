Губерниев заявил, что лыжница Непряева пропустит чемпионат мира

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал подробности о травме российской лыжницы Натальи Непряевой.
Губерниев заявил, что лыжница Непряева пропустит чемпионат мира
  • РИА Новости

«Двойной оскольчатый перелом у Наташи Непряевой. Я, конечно, дико расстроен, потому что я очень за неё болею всегда, персонально сильно симпатизирую. Понятно, что никакого чемпионата мира. Скорейшего восстановления ей желаю. Это огромный удар, и по моему комментаторскому болению тоже», — написал Губерниев в своём Telegram.

Непряева упала во время гонки на этапе Кубка мира в Фалуне на предпоследнем подъёме перед финишем. У Натальи перелом двух костей кисти, в воскресенье её ждёт операция.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

Ранее Крамер рассказал подробности падения Непряевой.

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