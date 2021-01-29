Крамер рассказал подробности падения Непряевой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о падении Натальи Непряевой, из-за которого она не сумела финишировать в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Она упала на кусок льда на предпоследнем подъёме перед финишем. Это случилось прямо там, где я стоял. Я сразу оказал Наталье помощь, но ей было очень больно, она кричала и плакала. Потом подоспели врачи, увезли её в больницу. Вот только что мне сказали, что рука сломана. Дерьмовая ситуация. Пропустит ли она чемпионат мира? Рано об этом говорить. Мы не знаем точно, какую кость она сломала. Но выглядит всё не очень хорошо», — приводит слова Крамера Aftonbladet.

Ранее врач сборной России рассказал, где будут оперировать лыжницу Непряеву.